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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna'dan ayrıldı Karadağ'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna'dan ayrıldı Karadağ'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki resmi temaslarını tamamlamasının ardından TC-TUR uçağıyla Karadağ'a hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'ndan Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Çikotiç ile Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Karic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altunve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Karadağ'a gitti.

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