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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan elektrikte yeni zam iddiası: Saray'dan onay istendi!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan elektrikte yeni zam iddiası: Saray'dan onay istendi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu elektrik şirketlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam yapmak için onay istediğini iddia etti ve uyardı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir. Ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ''Duyuyoruz ki elektrik şirketleri Saray'dan yeni zam oranı için onay istemişler. Erdoğan, böyle bir şeyi onaylamayı sakın aklından bile geçirme, sakın! Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir. Ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli! Eğer bu soygun devam ederse biz halkımızla birlikte kararımızı verip, bu şirketlere ve faturalarına karşı adımlarımızı atacağız'' ifadelerini kullandı.

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