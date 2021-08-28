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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar Karadağ'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar Karadağ'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'da Milo Cukanoviç ile basın toplantısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Görüşmede ikili ilişkilerimizi daha da ileri taşıma yönündeki niyetimizi teyit ettik" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından resmi törenle karşılandı.

Tören sonrası iki Cumhurbaşkanı heyetleriyle görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleniyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun ne denli önemli olduğu ortaya konuyor. Biz tarihten gelen sorumluluk içerisindeyiz. Balkan ülkelerindeki bu ziyaretleri devam ettiriyoruz. Bu ziyaret geç kalmış bir ziyaretti. Bu kadar güzel bir yeri bu güne kadar görmemek bizim için eksiklikti bunu gidermiş olduk.

Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik. 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizi arttırmamızı sağlıyor. Karadağ'a yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz. 

TİKA 20 milyon avroyu aşan 390 proje gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezimiz 1686 öğrenciye Türkçe eğitim verdi. Burslarımızdan faydalanan Karadağlı öğrenci sayısı 450'yi geçti. Karadağ desteğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. 

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