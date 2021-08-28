Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu ilk maç Eintracht Frankfurt ile olacak
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki fikstürü belli oldu. Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nde, dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe, D grubunda E. Frankfurt, Olympiakos ve Antwerp ile eşleşmişti.
Sarı-lacivertlilerin grup müsabakalarında oynayacağı maçların tarihleri de belli oldu. Kanarya, ilk maçında 16 Eylül'de Almanya deplasmanında Frankfurt ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin maç programı şöyle:
16 Eylül Perşembe
22.00 Frankfurt - Fenerbahçe
30 Eylül Perşembe
19.45 Fenerbahçe - Olympiakos
21 Ekim Perşembe
19.45 Fenerbahçe - Antwerp
4 Kasım Perşembe
23.00 Antwerp - Fenerbahçe
25 Kasım Perşembe
23.00 Olympiakos - Fenerbahçe
9 Aralık Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Frankfurt