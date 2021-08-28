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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu ilk maç Eintracht Frankfurt ile olacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu ilk maç Eintracht Frankfurt ile olacak

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki fikstürü belli oldu. Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek.

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UEFA Avrupa Ligi'nde, dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe, D grubunda E. Frankfurt, Olympiakos ve Antwerp ile eşleşmişti.

Sarı-lacivertlilerin grup müsabakalarında oynayacağı maçların tarihleri de belli oldu. Kanarya, ilk maçında 16 Eylül'de Almanya deplasmanında Frankfurt ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin maç programı şöyle:
16 Eylül Perşembe
22.00 Frankfurt - Fenerbahçe

30 Eylül Perşembe
19.45 Fenerbahçe - Olympiakos

21 Ekim Perşembe
19.45 Fenerbahçe - Antwerp

4 Kasım Perşembe
23.00 Antwerp - Fenerbahçe

25 Kasım Perşembe
23.00 Olympiakos - Fenerbahçe

9 Aralık Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Frankfurt

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