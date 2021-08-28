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Numan Kurtulmuş 'Türkiye’nin dışında hiçbir yerde yok' dedi muhalefete isyan etti

Numan Kurtulmuş 'Türkiye’nin dışında hiçbir yerde yok' dedi muhalefete isyan etti

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, muhalefetin sel felaketiyle ilgili tavrını eleştirerek, "Türkiye’nin dışında hiçbir yerde afetlerden medet uman bir muhalefet anlayışı yoktur" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile sel afeti yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunmak için Artvin’e geldi.

Esnaf ziyaretinin ardından partisinin il başkanlığında, basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “Afetlerin sorunlarının ortadan kaldırılması vatandaşlarımızın yaralarını sarılması konusunda olağan üstü gayret gösteren bir kadroya, etkin bir şekilde çalışan kurumlara sahip olmak Türkiye için iftihar tablosu olduğunu ifade etmek isterim. Böyle söylendiğimizde birilerini bundan rahatsız duyduğunu da biliyorum.

Dünyanın bir çok yerinde afetler oluyor bundan sonra iklim değişiklikleri dolayısıyla Allah muhafaza çok sayıda afetlerle maruz kalmamız mümkündür muhtemeldir. Ne yazık ki Türkiye’nin dışında hiçbir yerde afetlerden medet uman bir muhalefet anlayışı görülmez. Bunu teşmil ederek söylemiyorum, ama marjinal bir takım çevreler bazı unsurlar muhalefetin içerisinden de var. Sanki bu afetler iktidarın sorumluluğuymuş gibi buradan medet uman bir anlayışla ortada dolaşanlar var, fikir meydan edenler var. Onlara da diyoruz ki bu afetler siyaset üstü meseledir. Siyasetin meselesi değildir. Buradan politika çıkmaz. Kim bu afetleri daha iyi nasıl önlene bileceğine ilişkin bir cümle lafı varsa onları samimiyetle dinlemeye hazırız. Kimin hangi teklifi varsa makul bilimsel teklif varsa uygulamaya hazırız” şeklinde konuştu.

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