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Caretta carettaların üstüne yol yapmışlardı! Ölümüne sebep olan otele soruşturma

Caretta carettaların üstüne yol yapmışlardı! Ölümüne sebep olan otele soruşturma

Antalya'da sahile konulan ahşap yürüme yoluna sıkışarak 60 caretta caretta yavrusunun ölü bulunduğu otelle ilgili ekipler inceleme gerçekleştirdi.

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Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, Belek turizm merkezinde, yumurtadan çıkan 60 yavru deniz kaplumbağasının, bir otelin kumsala koyduğu ahşap yürüme bandının altında sıkışarak öldüğünün tespit edilmesi üzerine adli ve idari işlem başlatıldı.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Fuat Canbolat, yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğünden gelen ekiple otelde inceleme yaparak, rapor tuttuklarını belirtti.

EKAD olarak hazırladıkları teknik raporları üç kurumun yetkililerine de teslim ettiklerini anlatan Canbolat, şunları kaydetti:

"65 metreye kadar şunları yapamazsın, diye yasada belirtiliyor. Ama biz de tesislerin mağduriyet yaşamamaları adına, bu bölgede yuvaların yüzde 95'inin ilk 35 metrede oluşması nedeniyle özellikle 35 metrede bu tür faaliyetlerin yapılmamasını istiyoruz. İlk 35 metrede şemsiye, şezlong, yürüme bandı, gölgelik, su sporları tesisleri vesaire bu alanlara koymayın, diye uyarıyoruz. Bu olayın böyle sonuçlanmasının nedeni buna dikkat edilmemesi. Bizim söylediğimiz 35 metre kuralına uyulsa zaten böyle bir sorun yaşanmayacaktı."

Aynı bölgede başka bir otelin kullandığı kumsalda yine yürüme bandı altında kalan yuvadan çıkan 71 caretta caretta yavrusunu ise son anda canlı kurtardıklarını bildiren Canpolat, bu otelle ilgili de rapor tutulduğunu vurguladı.

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Antalya'da bir otelin ahşap yürüme yoluna sıkışan 60 caretta caretta yavrusu ölü bulundu
Foto Galeri Antalya'da bir otelin ahşap yürüme yoluna sıkışan 60 caretta caretta yavrusu ölü bulundu Galeriye Gözat
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