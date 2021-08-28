Marmara'da kabus geri dönüyor! Tekrar müsilaj patlaması yaşanabilir!

Yeni bir müsilaj patlaması olabileceğini belirten uzmanlar daha da müsilaj dalgası olabileceğini söyledi.

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Görüntüsüyle vatandaşları tedirgin eden, yapışkan yapısıyla balıkçıların korkusu haline gelen müsilaj, başlatılan çalışmalarla yüzeyden temizlendi.

Tabaka artık görünmese de Marmara Denizi'nin diplerinde etkisini sürdürüyor. Yeni bir müsilaj patlaması olabileceğini belirten uzmanlar, ntv.com.tr'ye değerlendirmelerde buludu. Prof. Dr. Saadet Karakulak, "Kış periyodlarında su sıcaklığı yüksek kaldığı takdirde müsilaj oluşumu devam edecek" dedi. Müsilajın oluşmasına neden olan etkenlerin henüz ortadan kalkmadığını belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı da "Müsilaj azaldı diye gevşersek önümüzdeki yıllarda çok daha yoğun bir müsilaj patlamasıyla karşı karşıya kalabiliriz" diye konuştu.

Geçen yıl kasım ayında oluşmaya başlayan ve haziran ayına kadar Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj, hem vatandaşların hem de balıkçıların kabusu oldu. Ekolojik olarak büyük bir sorun olan müsilajın tamamen bitip bitmediği ise merak ediliyor.

Müsilaj nedir neden oluşur?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından haziran ayı başında açıklanan 22 maddelik 'Müsilaj Eylem Planı'nın uygulanmaya başlamasıyla, Marmara'nın birçok noktasında temizleme çalışmaları yürütüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, "Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı" dedi.

Peki, müsilaj tamamen bitti mi? Marmara'daki son durumu Müsilaj Bilim Kurulu üyelerinden İstanbul Üniversitesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Ntv.com.tr'ye anlattı.

Müsilaj tamamen bitti mi?

Prof. Dr. Saadet Karakulak: Müsilaj belirli yerlerde hala dip tabakada devam diyor, bitmiş değil. Biz son yaptığımız çalışmalarda Marmara ve Kuzey Ege'ye çalıştık. Edremit Körfezi açıklarında müsilaj şu an hala devam ediyor. Saroz Körfezi'nde de etkili. Orada üç metreye kadar görünürlük düşmüş. Marmara'da da kıyısal bölgelerde 10 metreye kadar aralıklarla var. Sadece yüzeyde olmadığı için halk şu an görmüyor.

Marmara Denizi'nde müsilajın yarattığı tahribat çok yüksek. Bunun etkileri çok uzun yıllar devam edecek ne yazık ki. Bu yüzden de müsilajın şu anda görünmez olması etkilerinin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Prof. Dr. Mustafa Sarı: Ağustos itibariyle Marmara'daki müsilaj su kolonunda tamamen görünmez hale geçti. Ama diplerde, derin diplerde, akıntı olan bölgelerde ne yazık ki devam ediyor. Bu yüzden şu an müsilaj su kolonunda görünmez diyebiliriz ancak bitti diyemeyiz. Bütün Marmara denizi için bunu söyleyebiliriz. Bölge bölge farklı derinliklerde görülebiliyor, 17 metre derinde görüldüğü yerlerde var, 85-100 metre civarında göründüğü yerlerde var.