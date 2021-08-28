Elektriğe zam geliyor iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin mi alındı? EPDK'dan zam açıklaması

Elektrik faturalarına gizli zam yapıldığı iddiası gazeteci Fatih Altaylı tarafından dile getirilmiş bugün de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından zam yapılacağı iddiası dile getirilmişti. EPDK açıklama yaptı.

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EPDK'nın elektrik faturalarının yüksek geldiği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Herhangi bir artış ya da gizli zam söz konusu değildir" denildi.

Sosyal medyada elektrik faturalarının yüksek geldiği iddialara ilişkin Enerji Pİyasası Düzenleme Kurumu'ndan bir açıklama geldi.

Açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeni ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapılmıştır. Bu kapsamda, mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dâhil olmak üzere 91,56 Türk Lirası ödenmektedir.

Bedel artışı yok

Öncelikle vurgulamak gerekir ki söz konusu fiyatlandırma Türkiye’nin tamamı ve bütün mesken aboneleri için geçerlidir. Hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi vatandaşlarımıza gönderdiği faturaya herhangi bir bedel artışı yansıtamaz, fatura kalemlerinde herhangi bir oynama yapamaz.

Ayrıca elektrik faturalarında dağıtım şirketlerinin payı 2020 yılında belirlenmiştir ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yıl boyu geçerlidir. Bu payda da bir artış yapılmamıştır.

Talep gelmedi

Dağıtım şirketlerinin EPDK’dan bu payın arttırılmasına yönelik bir talebi olmadığı gibi yasal mevzuata aykırı böyle bir talebin gelmesi halinde kabul edilmesi de söz konusu olamaz.

Her yıl özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklıklarındaki artışlara bağlı olarak (klima, soğutucu, vb ürünlerin yoğun kullanımı ile) rekor seviyelere ulaşan elektrik kullanımından kaynaklı artış elektrik faturalarına da yansımaktadır. Ancak elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, Kurumumuz tarafından belirlenen oranların dışında (dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında) herhangi bir artış ya da gizli zam söz konusu değildir.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ''Duyuyoruz ki elektrik şirketleri Saray'dan yeni zam oranı için onay istemişler. Erdoğan, böyle bir şeyi onaylamayı sakın aklından bile geçirme, sakın! Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir." demişti

Vatandaşlarımızı müsterih olmalı ve bilmelidir ki EPDK olarak görevimiz sadece tarifeleri belirlemek değil aynı zamanda faturaların hesaplanmasında bu tarifelerin hatasız bir şekilde uygulanmasını titizlikle takip etmek ve denetlemektir.

Ayrıca Kurumumuz internet sitesinde yer alan elektrik faturası hesaplama modülünden de (http://lisans.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/online/tarifeFatura/tarifeFatura.xhtml) bütün vatandaşlarımız faturalarını her ay kontrol edebilirler."