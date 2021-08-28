Eylül'le beraber hava değişecek! Perşembe günü meteorolojik olay olacak!
Yaz mevsiminde aniden değişen hava koşulları meteorolojik felakete yol açabiliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında yaptığı açıklamada perşembe günü olabileceklere karşı uyardı.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Türkiye genelinde aşırı sıcak havalar etkisini göstermeye başladı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında yaptığı açıklamada "Bugün güneş çarpmasından ve ısı çarpmasından korunmamız lazım" dedi.
Prof. Dr. Şen perşembe gününü işaret ederek "Sıcaklıklar aniden düşecek. 8-9 derece bir düşüş bekliyorum ben. Batı Karadeniz'de perşembe akşamı dikkat etmemiz lazım. Aşırı sıcakların üzerine soğuk havalar geldiği zaman atmosfer karışıyor" ifadelerini kullandı.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında aşırı sıcak hava dalgasını ve önümüzdeki günlerde beklenen hava durumunu değerlendirdi.
İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar...
Sıcaklar en yukarı seviyelere geldi. 35 dereceyi biz ısı çarpması açısından kritik eşik olarak görürüz. Arabistan üzerinden gelen sıcaklar tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün güneş çarpmasından ve ısı çarpmasından korunmamız lazım.