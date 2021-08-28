Eylül'le beraber hava değişecek! Perşembe günü meteorolojik olay olacak!

İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Sıcaklar en yukarı seviyelere geldi. 35 dereceyi biz ısı çarpması açısından kritik eşik olarak görürüz. Arabistan üzerinden gelen sıcaklar tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün güneş çarpmasından ve ısı çarpmasından korunmamız lazım.