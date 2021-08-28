Formula 1 Türkiye GP'nin tarihi değişti

Formula 1, Türkiye GP tarihinin 8-10 Ekim olarak değiştirildiğini açıkladı. Organizasyon, söz konusu değişikliği resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bir görsel aracılığıyla duyurdu.

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Formula 1TM yönetimi, 2021 yarış takvimini yeniden güncelledi ve kesinleşen son halini açıkladı. Kesinleşen takvime göre Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021, bir hafta ileri alınarak 8-9-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

“Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021 Heyecanı Tam Gaz Devam Ediyor”

Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;

“Tüm dünyada pandeminin sebep olduğu karmaşıklık sebebiyle bu sezonki yarış takviminde pek çok kez değişiklikler oldu. Intercity İstanbul Park olarak bu süreçte de Formula 1TM yönetimiyle sıkı temasta bulunarak, belirsizlikler noktasında çözüm önerilerimizi sunduk ve uyum yeteneğimizi sergileyerek güncellenen takvimdeki yerimizi koruduk. Kesinleşen takvime göre 8-9-10 Ekim tarihlerinde dünyanın gözü İstanbul’da ve Intercity İstanbul Park’ta olacak. Bu kapsamda bilet satışlarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Mevcutta biletlerini almış seyircilerimizin hiçbir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Geçtiğimiz yılın en iyi yarışını gerçekleştirerek Türkiye’ye yaşattığımız gururu bu yıl seyircili olarak tekrar edeceğiz. Bu heyecana ortak olma fırsatını kaçırmak istemeyenleri zaman kaybetmeden biletlerini almalarını tavsiye ediyoruz.”