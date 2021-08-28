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Aile Bakanı Derya Yanık'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakamlarla yanıt!

Aile Bakanı Derya Yanık'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakamlarla yanıt!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarına destek verilmesi teklifine Bakan Derya Yanık zaten destek verdiklerini belirterek Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil ama biraz daha çaba beklemek hakkımız." dedi.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarıyla ilgili ''Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir. Ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli" sözlerine cevap verdi.

Yanık yaptığı paylaşımında "Sayın Kılıçdaroğlu, 1 Mart 2019’dan beri ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 TL arasında Elektrik Tüketim Desteği veriyoruz. Şimdiye kadar toplam desteğimiz 2,9 milyar TL’yi geçti. Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil ama biraz daha çaba beklemek hakkımız."

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