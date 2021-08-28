Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmanlı’nın Eski Sefareti’nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmanlı’nın Eski Sefareti’ni ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanaviç ve eşi ile birlikte Karadağ’da bulunan Osmanlı’nın Eski Sefareti’ni ziyaret etti. Erdoğan, Osmanlı Sefareti hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Görüşmede ikili ilişkilerimizi daha da ileri taşıma yönündeki niyetimizi teyit ettik" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından resmi törenle karşılandı.

Tören sonrası iki Cumhurbaşkanı heyetleriyle görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleniyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun ne denli önemli olduğu ortaya konuyor. Biz tarihten gelen sorumluluk içerisindeyiz. Balkan ülkelerindeki bu ziyaretleri devam ettiriyoruz. Bu ziyaret geç kalmış bir ziyaretti. Bu kadar güzel bir yeri bu güne kadar görmemek bizim için eksiklikti bunu gidermiş olduk.