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Amasya'da babaya en zor görev! Kazada ölen astsubay oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Amasya'da babaya en zor görev! Kazada ölen astsubay oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Astsubay Osman Kapusuz (25), Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybetti. Naaşı memleketi Amasya'ya getirilen Kapusuz, imam olarak görev yapan babasının cenaze namazını kıldırmasının ardından toprağa verildi. Acılı baba, 'Çok cenaze yıkadım, çok cenaze namazı kıldırdım ama en acısı da bu' dedi.

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Kaza, dün öğle saatlerinde Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Ankara Bulvarı Ömürdede kavşağında meydana geldi. Ankara yönüne giden Aytekin Mert Ç. (23) yönetimindeki 06 YT 101 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp yan yattı.

Otomobil sürücüsü Aytekin Mert Ç., yanındaki kırılan yan camdan dışarı düşüp, aracın altında kalan astsubay Osman Kapusuz, yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Osman Kapusuz, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Kardeşi askeri kıyafetlerini istedi
Bekar olan Osman Kapusuz’un cenazesi, bugün memleketi Amasya’ya getirildi. Kapusuz’un kardeşi Hasan Kapusuz (16), askeri yetkililerden ağabeyinin kıyafetlerinin kendisine verilmesini rica etti. Cenazede taziyeleri kabul eden anne Ünzile Kapusuz ise güçlükle ayakta durabildi.

Kentte Şirvanlı Camii’nde imam olarak görev yapan Veysel Kapusuz, kazada yaşamını yitiren oğlunu tanıyanlardan ve arkadaşlarından helallik istedi.

"En acısı bu"
Cenaze namazı sırasında Veysel Kapusuz, “Çok cenaze yıkadım, çok cenaze namazı kıldırdım. Ama en acısı da bu. Allah, bana öyle bir güç verdi ki, evladımın namazını kıldıracağım. Bana, ‘baba ben asker olmak istiyorum, bana müsaade edersen asker olacağım’ demişti. Ben de müsaade ettim ve hakkımı da helal ettim” dedi. 

Kılınan cenaze namazının ardından Astsubay Osman Kapusuz, Tekirdede Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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