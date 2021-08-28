Bursa’da çıplak halde erkek cesedi bulundu

BURSA'da bir hastanenin arkasında bulunan boş arazide, çıplak vaziyette erkek cesedi bulundu. Bulunan şahsın, 70 yaşındaki Mehmet Demir olduğu belirlendi.

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, Bursa Şehir Hastanesi arkasında bulunan boş arazide, işçiler tarafından çıplak erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede vefat eden kişinin, 70 yaşındaki Mehmet Demir olduğu belirlendi.

Ekipler, Demir'in 25 Ağustos'ta yüksekten düşme sonucu kafa travması şikayetiyle 112 ekipleri tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığını, burada yapılan muayenenin ardından herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadığı için aynı gün taburcu edildiğini tespit etti.

Bavulu ile bulunan Demir’in, ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.