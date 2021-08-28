Bakan Süleyman Soylu, selin en çok vurduğu Zafer köyüne gitti

Yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyüne geçen Soylu, kalabalık tarafından karşılandı. Burada vatandaşlarla tek tek görüşen Soylu, selzedelerin sorunlarını dinledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın’da selden en çok etkilenen Zafer köyünde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara hitap eden Soylu, "Batı ülkelerinde görüyoruz. Arhavi'deki, Rize'de sel olduğu zaman Batı'da bir kaç ülkede sel oldu. Hala patinaj yapıyorlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyüne hareket etti. Yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyüne geçen Soylu, kalabalık tarafından karşılandı. Burada vatandaşlarla tek tek görüşen Soylu, selzedelerin sorunlarını dinledi. Bir vatandaşın ahırının selde yıkıldığını söylemesi üzerine ahırın yapılacağını söyleyen Bakan Soylu, “Tayyip Erdoğan dedi ki ‘herkesin dediğini yapacaksınız’ dedi. Elimizden geleni yapacağız. Tayyip Erdoğan’ın dediğini yapacağız” diye konuştu.

Köyde vatandaşların selfie talebini de geri çevirmeyen Bakan Soylu, köyün okulu ve deresinin olduğu bölge başta olmak üzere merkezinde de incelemelerde bulunup vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bir vatandaş ise uzun yıllar sakladığı ve üzerinde “Bu aşk burada bitmez” yazılı Recep Tayyip Erdoğan’a ait portreyi Bakan Soylu’ya gösterdi. Bakan Süleyman Soylu, incelemelerin ardından halka hitap etti. Bakan Soylu, Kastamonu'da bin 345 kişinin çatılardan helikopterlerle kurtarıldığını anlattı. Soylu, Bartın'ın yanı sıra Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketlerini de hatırlatarak şöyle dedi:



"Karşı karşıya kaldığımız afetler, depremler bütün bunlarla ilgili her yerde gerçekleştirdik. Şimdi de burada aynısını yapacağız. Millet işbirliğini elbirliğini ortaya koydu. Devlet de gücünü ortaya koydu. Sadece Kastamonu'da bin 345 kişi çatılardan helikopterle kurtuldu. Bin 500 kişiyi botlarla sadece bizim dalgıçlarımız hem polis, jandarma, Akut oradan kurtarabilme fırsatına sahip olduk. İşin maddi boyutunda elimizden geldiğini yapacağımıza, yapıyoruz da zaten. Bozkurt, Kastamonu ve Sinop'ta ev hasarlarının büyük bir bölümünü ödeyiverdik. Araç hasarlarının büyük bir bölümünü ödeyiverdik. Ticari müesseselerle bir araya geldik. Onlarla halleştik. Hem Sinop'ta bizatihi kendim, vali arkadaşlarım hep beraber oturduk. İki tam gün sürdü. Burada da aynısını yapacağız. İşlemlerini tespitlerini yapsınlar. Oturacağız. Buradaki arkadaşlarla da bir araya geleceğiz. Bunu da yeni yöntem olarak ortaya koyduk. Buradaki meselemiz şu. Hayatın olağan akışını kendi rayına sokabiliriz. Ticari müesseseleri de ayağa kaldıracağız. Ahırıydı, eviydi tüm bunları da eskisinden daha iyi şekilde yapıp sahiplerine teslim edeceğiz. Hasarların da önemli ve büyük bir bölümünü karşılayacağız. Van, Elazığ'da da bu yapıldı. Arhavi'de de yapıldı. Burada da yapılacak. Devlet bugün için lazım. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar selamları ve geçmiş olsun dilekleri var. Emrinize amadeyiz."

Rize ve Arhavi'deki sel felaketlerini hatırlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı ülkelerinde de yaşanan sel felaketlerine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu kadar da olsa Allah muhafaza daha büyük de olsa daha az da olsa. Batı ülkelerinde görüyoruz. Arhavi'deki, Rize'de sel olduğu zaman Batı'da bir kaç ülkede sel oldu. Hala patinaj yapıyorlar. Oralardaki işlerimizi tamamladık. Yapısal hasarlarımız var. Köprülerimiz var. Köy yollarımızda bozukluklar var. Köy içi yollarda parkelerde bozukluklar var. Su hasarları var. Elektrikte bir takım geçici tedbirler sağlandı ama yapısal hasarlar var. Bunların hepsini de tamamlıyoruz. Bitiriyoruz daha iyisini yapıp teslim edeceğiz. Bizim işimiz, görevimiz bu. Görevimizi yerine getireceğiz. Allah milletimizden razı olsun. Sel bölgelerinde yaşayanlar büyük bir sabır, fedakarlık gösterdiler. Hem bu bölgelerin dışında yaşayan insanlarımızdan Allah razı olsun. Her şeyiyle yardımcı oldular. Kızılay, jandarma, AFAD, özel idare, karayolları, İller Bankası'na, Çevre Şehircilik ve ormancımıza kadar herkes kol kola oldu. Büyük bir imtihan ve sınavla karşı karşıyaydık. Allah bizi birbirimize bu sınavda mahcup etmedi. Devleti milleti, milletimizi birbirine mahcup etmedi. İnşallah böyle bir afetle tekrar karşı karşıya kalmayız. Bu yağışlar öyle DSİ verilerine göre 500 yıllık bin yıllık zaman serisi içerisinde büyük yağışlar. Ama buna karşı da hem Bartın'da barajlar yapıldı. Şükürler olsun bir afet, sel ve taşkınla karşılaşmadık. Merkez için söylüyorum. Yoksa bu yağmur oranında Allah muhafaza 400'e kadar geldi. Üç saatlik yağışla Türkiye rekoru. Bu güne kadar yaptığımız bu konudaki tedbirleri bundan sonra da artırarak aynı şekilde devam ettireceğiz. Alt yapı hasarlarını da çok kısa süre içerisinde ihaleleri yapılacak. Altyapıları da tamamlayacağız. Allah kimseyi böyle bir afetle karşı karşıya getirmesin. Kayıplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Hocalarımızla bu gün Bozkurt'ta bir mevlit yaptık. Hocalarımız orada hükmen şehit olduklarını söyledi. İnşallah Cenab-ı Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref eyler. Bir kez daha zor zamanda büyük bir millet ve devlet olduğumuzu göstermiş olduk. Onlarca köye helikopterlerle jeneratör indirdik. Yüzlerce köye gıdalarını, ekmeklerini ve sularını getirdik. Hiçbir şeyden erinmedik. Bazen ben kaçak yaptım. Köyün çocuklarını helikopterlerle gezdiriverdim. Allah beterinden korusun. Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Bartın'a gelecek. Son konuştuğumuzda sözü öyle. İnşallah gelecek. Bartın, Kastamonu'ya ve Sinop'a da gelecek. İnşallah onunla da orada halleşiverme imkanı bulursunuz" dedi.



Bakan Süleyman Soylu'nun Zafer köyündeki incelemelerine Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, siyasi parti temsilcileri katıldı.