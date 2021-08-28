BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,86
ALTIN 487,62
HABER /  SPOR

Beşiktaş, Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna katıyor

Beşiktaş, Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna katıyor

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Francisco Montero'yla yeniden anlaştı. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Abone ol

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper için yeni bir hamle geldi. Beşiktaş eski oyuncusu Francisco Montero ile yeniden anlaştı.  Beşiktaş Kulübü transferi resmiyete kavuşturmak için Atletico Madrid'in evrakları göndermesini bekliyor. 

İspanyol stoperi, Siyah-Beyazlılar'a satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Beşiktaş, Montero için Atletico Madrid'e 100 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Oyuncunun bir hafta içinde İstanbul'a gelerek resmi imzaların atılması bekleniyor. 

Montero, geçen sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılırken yaptığı paylaşımda, "Kazandığımız iki kupa kalbimde var olacak. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir. Sizi seviyorum Beşiktaş ailesi!" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Montero'nun doğum yılının 1997 sonrası olması nedeniyle yeni yabancı kuralından dolayı Hasic'in yerine kadroya alınarak, 8 numara transferinin de önü açılmış oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Afganistan'a SİHA saldırısı! İki üst düzey DEAŞ Horasanlı öldürüldü
ABD'den Afganistan'a SİHA saldırısı! İki üst düzey DEAŞ Horasanlı öldürüldü
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Başkan Erdoğan'dan talimat: Belediyeler için illere ekip gönderildi
Başkan Erdoğan'dan talimat: Belediyeler için illere ekip gönderildi
Amasya'da babaya en zor görev! Kazada ölen astsubay oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Amasya'da babaya en zor görev! Kazada ölen astsubay oğlunun cenaze namazını kıldırdı
ABD'den korkutan uyarı: Tüm dünyada internet günlerce kesilebilir
ABD'den korkutan uyarı: Tüm dünyada internet günlerce kesilebilir
Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: "Gel anlaşalım"
Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: "Gel anlaşalım"
Aile Bakanı Derya Yanık'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakamlarla yanıt!
Aile Bakanı Derya Yanık'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakamlarla yanıt!
Tarım ve Orman Bakanlığı su verimliliği projelerine hız veriyor
Tarım ve Orman Bakanlığı su verimliliği projelerine hız veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmanlı’nın Eski Sefareti’nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmanlı’nın Eski Sefareti’nde
THY'nin tahliye uçuşunda Afgan kadın doğum yaptı
THY'nin tahliye uçuşunda Afgan kadın doğum yaptı