Beşiktaş, Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna katıyor

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Francisco Montero'yla yeniden anlaştı. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper için yeni bir hamle geldi. Beşiktaş eski oyuncusu Francisco Montero ile yeniden anlaştı. Beşiktaş Kulübü transferi resmiyete kavuşturmak için Atletico Madrid'in evrakları göndermesini bekliyor.

İspanyol stoperi, Siyah-Beyazlılar'a satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Beşiktaş, Montero için Atletico Madrid'e 100 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Oyuncunun bir hafta içinde İstanbul'a gelerek resmi imzaların atılması bekleniyor.

Montero, geçen sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılırken yaptığı paylaşımda, "Kazandığımız iki kupa kalbimde var olacak. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir. Sizi seviyorum Beşiktaş ailesi!" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Montero'nun doğum yılının 1997 sonrası olması nedeniyle yeni yabancı kuralından dolayı Hasic'in yerine kadroya alınarak, 8 numara transferinin de önü açılmış oldu.