Türkiye'de ucuz sıfır otomobiller! En ucuz 48 araç belli oldu işte güncel otomobil listesi
TÜRKİYE'de, ÖTV değişikliği sonrası sıfır otomobillerde bilindiği üzere fiyat düşüşü yaşandı. Biz de Türkiye'de en ucuz 48 sıfır aracı sizin için derledik. İşte model model fiyat listesi...
Sıfır otomobillerde ÖTV değişikliği sonrası, Türkiye'de satışa sunulan en ucuz 48 sıfır araba belli oldu. Markaların listelerinde yer alan rakamlara göre sıfır otomobillerde 50 bin TL'ye varan fiyat düşüşleri yaşandı. İşte Türkiye'de satılan en ucuz 48 sıfır araç...
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 216 bin 200 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline: 224 bin 400 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline: 226 bin 400 TL
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression: 241 bin 200 TL
SEAT
IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 177 bin TL
Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: 231 bin TL
ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Style Plus: 231 bin TL
Yeni LEON 1.0 TSI 110 HP Style: 235 bin TL
Yeni LEON 1.5 TSI ACT 130 HP FR: 267 bin TL
ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Style Plus: 235 bin TL
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience ve FR: 258 bin TL
SKODA
Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Premium: 264 bin 200 TL
KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium: 331 bin 400 TL