Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti! Yeni detaylar ortaya çıktı

ORDU'da, fındık bahçesine gitme konusunda ailesi ile tartışan 14 yaşındaki çocuk; anne, anneanne, ağabey ve babasına kurşun yağdırdı. Baba ağır yaralı olarak kurtulurken diğer 3 kişi hayatını kaybetti. Olay sırasında 4 yaşındaki küçük kardeşin de evde olduğu ortaya çıktı. Silah seslerinden korkan küçük çocuğun evden kaçarak kurtulduğu, ağır yaralı babanın ise polis olduğu öğrenildi.

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Ordu'nun Korgan ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 14 yaşındaki çocuk, fındık bahçesine gitme konusunda tartıştığı ailesini kurşun yağdırdı. Baba ağır yaralı olarak kurtulurken, anne, anneanne ve ağabey hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan katliamla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Korgan'ın Tepe Mahallesi Eğlence mevkisinde meydana geldi. F.Y., kahvaltı sofrası, aile bireylerine fındık toplamak istemediğini söyleyince tartışma çıktı.

Küçük kardeş kaçarak kurtulmuş

Bu sırada F.Y., polis babasının beylik tabancasını alıp, aile bireylerine kurşun yağdırdı. Annesi Rahime Yalpı ile anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y., babası Cemalettin ile ağabeyi Murat Yalpı'yı da yaraladı. Olay sırasında odada bulunan ailenin küçük oğlu Yusuf Eymen'in ise kaçarak kurtulduğu belirtildi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen baba oğuldan Murat Yalpı da yolda yaşamını yitirdi.

Baba polismiş

Yaşamını yitiren aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası F.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tokat'ta polis olduğu öğrenilen Cemalettin Yalpı'nın fındık hasadı için memleketine geldiği öğrenildi.