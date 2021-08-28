Türkiye 28 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 290 bin 186 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 710 bin 374'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 290 bin 186 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 12 bin 175 oldu.

"Tabloya kaç kişi bakacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, Tabloya kaç kişi bakacak. Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar" dedi.

1. doz aşılamada ortalama yüzde 76.81'e ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 76.80 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 58.84 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 92 milyon 710 bin 374'e yükseldi.

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