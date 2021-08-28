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DEAŞ'lı teröristin Türkiye ısrarı! Meğer daha önce 4 kez sınır dışı edilmiş

DEAŞ'lı teröristin Türkiye ısrarı! Meğer daha önce 4 kez sınır dışı edilmiş

İSTANBUL Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ üyesi A.U.D., ülkemize sahte kimlikle girmek isterken suçüstü yakalandı. Ülkemize 4 kez giriş denemesi olan şüpheli 5. kez sınır dışı edildi.

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İstanbul Emniyeti; İstanbul Havalimanı'nda "Sahte Pasaport" operasyonu düzenledi. Pasaport kontrolü yapılan ve gerçek adı Abu Umar D. olan Rusya uyruklu bir kişinin sahtecilik yöntemi ile Umar H. adına düzenlenmiş sahte Rusya pasaportu kullandığı tespit edildi.

Şüphelinin Mısır'ın başkenti Kahire'den geldiği, bahse konu olan sahte pasaportu 20 bin dolar karşılığında Gana'dan kargo yoluyla temin ettiği ve 2020 yılında terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

2021 yılının içerisinde üç defa ülkemize girmeye çalıştığı ancak her defasında sınır dışı edildiği anlaşılan şüpheli Abu Umar D. bir defa daha sınır dışı edildi.

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