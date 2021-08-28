BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,86
ALTIN 487,62
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da yangından etkilenen yaşlı çiftin evi 15 günde yapıldı

Antalya'da yangından etkilenen yaşlı çiftin evi 15 günde yapıldı

Manavgat'ta çıkan yangının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yapımına başlanan Deniz çiftinin evi, yalnızca 15 günde teslim edildi.

Abone ol

Özellikle Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangın, ekiplerin canla başla mücadelesi sonrası söndürülmüştü. Yangının ardından bölgedeki afetzedelerin yaraları hızla sarılmaya başlandı.

Yaralar sarılıyor, yangının izleri siliniyor
Son olarak Karaöz Mahallesi'nde yangından etkilenen evlerinin sağlam kalan bir göz odasında yaşamaya başlayan 80 yaşındaki İbrahim Deniz ve 70 yaşındaki yatalak eşi Ayşe Deniz'in durumunu gören Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yeni ev yapılması talimatının ardından hasar tespit çalışmalarının sonlandırılmasıyla temeli atılan evin yapımı tamamlandı.

Yangından bir gün sonra Bakan Kurum'un evin yapımı için talimat verdiği öğrenilirken, yaşlı çift konutlarının tesliminde duygu dolu anlar yaşadı.

Yalnızca 15 gün sonra yapılıp teslim edildi
Öte yandan Deniz çiftinin teslim edilen evleriyle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Bakan Kurum'un bir an önce bitirilmesi talimatını verdiği ev yangından yalnızca 15 gün sonra yapıldı ve teslim edildi.

Muhalefetin eleştirilerine cevap niteliğinde olan bu hız, diğer afetzedelere de umut ışığı oldu.

"Murat Kurum bizim oğlumuz oldu"
"Devletim bir gün sonra geldi, en iyisini de yaptılar." diyen afetzede İbrahim Deniz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile ilgili duygu dolu ifadeler kullanmıştı.

İbrahim Deniz, çocuklarının olmadığını ifade ederek, "Murat Kurum bizim oğlumuz oldu" sözleriyle duygulandırmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Malatyaspor, Gaziantep FK'yi yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı
Malatyaspor, Gaziantep FK'yi yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Kayserispor'a evinde yenilen Başakşehir üçüncü yenilgisini aldı
Kayserispor'a evinde yenilen Başakşehir üçüncü yenilgisini aldı
DEAŞ'lı teröristin Türkiye ısrarı! Meğer daha önce 4 kez sınır dışı edilmiş
DEAŞ'lı teröristin Türkiye ısrarı! Meğer daha önce 4 kez sınır dışı edilmiş
Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti! Yeni detaylar ortaya çıktı
Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti! Yeni detaylar ortaya çıktı
Bakan Süleyman Soylu, selin en çok vurduğu Zafer köyüne gitti
Bakan Süleyman Soylu, selin en çok vurduğu Zafer köyüne gitti
Bakanlık duyurdu: 4 örgüt mensubu daha teslim oldu
Bakanlık duyurdu: 4 örgüt mensubu daha teslim oldu
Beşiktaş, Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna katıyor
Beşiktaş, Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna katıyor
ABD'den Afganistan'a SİHA saldırısı! İki üst düzey DEAŞ Horasanlı öldürüldü
ABD'den Afganistan'a SİHA saldırısı! İki üst düzey DEAŞ Horasanlı öldürüldü
Başkan Erdoğan'dan talimat: Belediyeler için illere ekip gönderildi
Başkan Erdoğan'dan talimat: Belediyeler için illere ekip gönderildi