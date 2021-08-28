Antalya'da yangından etkilenen yaşlı çiftin evi 15 günde yapıldı

Manavgat'ta çıkan yangının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yapımına başlanan Deniz çiftinin evi, yalnızca 15 günde teslim edildi.

Abone ol

Özellikle Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangın, ekiplerin canla başla mücadelesi sonrası söndürülmüştü. Yangının ardından bölgedeki afetzedelerin yaraları hızla sarılmaya başlandı.

Yaralar sarılıyor, yangının izleri siliniyor

Son olarak Karaöz Mahallesi'nde yangından etkilenen evlerinin sağlam kalan bir göz odasında yaşamaya başlayan 80 yaşındaki İbrahim Deniz ve 70 yaşındaki yatalak eşi Ayşe Deniz'in durumunu gören Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yeni ev yapılması talimatının ardından hasar tespit çalışmalarının sonlandırılmasıyla temeli atılan evin yapımı tamamlandı.

Yangından bir gün sonra Bakan Kurum'un evin yapımı için talimat verdiği öğrenilirken, yaşlı çift konutlarının tesliminde duygu dolu anlar yaşadı.

Yalnızca 15 gün sonra yapılıp teslim edildi

Öte yandan Deniz çiftinin teslim edilen evleriyle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Bakan Kurum'un bir an önce bitirilmesi talimatını verdiği ev yangından yalnızca 15 gün sonra yapıldı ve teslim edildi.

Muhalefetin eleştirilerine cevap niteliğinde olan bu hız, diğer afetzedelere de umut ışığı oldu.

"Murat Kurum bizim oğlumuz oldu"

"Devletim bir gün sonra geldi, en iyisini de yaptılar." diyen afetzede İbrahim Deniz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile ilgili duygu dolu ifadeler kullanmıştı.

İbrahim Deniz, çocuklarının olmadığını ifade ederek, "Murat Kurum bizim oğlumuz oldu" sözleriyle duygulandırmıştı.