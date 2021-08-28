BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,86
ALTIN 487,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de uyardığı kadın tarafından bıçakla yaralandı

Kayseri'de uyardığı kadın tarafından bıçakla yaralandı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, gürültü nedeniyle uyardığı kadın tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Abone ol

Kayseri'de Melikgazi ilçesinde bulunan Hunat Cami yanında iddiaya göre, çevreye rahatsızlık veren Derya T. ile kendisini uyaran S.T. arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada Derya T., yanında bulunan ekmek bıçağıyla S.T.'yi bıçakladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı S.T., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise Derya T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş-Fatih Karagümrük Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Beşiktaş-Fatih Karagümrük Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Antalya'da yangından etkilenen yaşlı çiftin evi 15 günde yapıldı
Antalya'da yangından etkilenen yaşlı çiftin evi 15 günde yapıldı
Kayserispor'a evinde yenilen Başakşehir üçüncü yenilgisini aldı
Kayserispor'a evinde yenilen Başakşehir üçüncü yenilgisini aldı
Ağrı'da arazide bulduğu cisim elinde patlayan adam öldü eşi ve çocukları yaralı
Ağrı'da arazide bulduğu cisim elinde patlayan adam öldü eşi ve çocukları yaralı
Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti! Yeni detaylar ortaya çıktı
Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti! Yeni detaylar ortaya çıktı
Türkiye 28 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 28 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Bakan Süleyman Soylu, selin en çok vurduğu Zafer köyüne gitti
Bakan Süleyman Soylu, selin en çok vurduğu Zafer köyüne gitti
Bakanlık duyurdu: 4 örgüt mensubu daha teslim oldu
Bakanlık duyurdu: 4 örgüt mensubu daha teslim oldu
Beşiktaş, Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna katıyor
Beşiktaş, Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna katıyor