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Beşiktaşlı Alex Teixeira: Benim golümle galip gelmek çok güzel

Beşiktaşlı Alex Teixeira: Benim golümle galip gelmek çok güzel

Fatih Karagümrük maçında Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü atan Alex Teixeira, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

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Karşılaşmayı değerlendiren Alex Teixeira "Bugün benim golümle galip gelmek çok güzel. Brezilya'da yoğun antrenman programım var. Bu hafta da maça çok iyi hazırlandım." dedi.

Açıklamalarına devam eden Alex Teixeira "Bence tartışılmaz 11 oyuncusu diye bir şey yok. Maç haftasında çok çalışmanız lazım, ilk 11'i hak etmek için." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldız ayrıca "Burada oynamak, gol atmak ve taraftarla bütünleşmek hayatım boyunca unutulmaz anlardı." şeklinde konuştu.

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