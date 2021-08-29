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Sergen Yalçın: Dördüncü hakem bizi kandırdı

Sergen Yalçın: Dördüncü hakem bizi kandırdı

Süper Lig'de 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü 1-0 yendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü 1-0 yendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"10 kişi olmamıza rağmen daha da farklı bir sonuç alabilirdik. Oyuncularımız iyi mücadele etti. İstediğimiz gibi oyunu yönlendirdik. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra kazanmak çok önemli. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum, çünkü bir şey değişmiyor. Ancak Salih’in ilk sarı kartına bir bakın. Sarı kartla uzaktan yakından alakası yok."

"Cüneyt Çakır küçük ayrıntılar kovalıyor"
"Bir takımı 10 kişi bırakmak o takımın kaderiyle oynamaktır. İkinci sarı kart doğru olabilir ama ilk sarı kartın neye gösterildiğini anlayamadık. Hakemler küçük ayrıntıları kovalamamalı. Cüneyt Çakır maalesef küçük ayrıntıları kovalıyor."

"TV'deki arkadaşlar bir şey bilmeden konuşuyorlar"
"TV'deki arkadaşlar bir şey bilmeden konuşuyorlar. Bizi suçluyorlar. Herhangi bir bilgileri yok. Alex'in sakatlığı vardı, 60'ta falan çıkaracaktık. Devam etmeyecekti. Çok hazır değildi. Hazırlamaya çalışıyoruz. Salih kırmızı kart gördükten sonra Türk olduğundan Necip'i oyuna soktuk."

"O bizi kandırdı"
"Türk sokmak zorundaydık herhalde. Kuralı biz öyle biliyoruz. Kural öyle değilse 4. hakem de kuralı bilmiyor. O bizi kandırdı. "4. hakem bize oyuna Türk sokmanız lazım dedi."

"3 Türk, 8 yabancı çok kafa karıştırıyor"
"Stoper konusunda araştırmalarımız var. Gönül ister ki bir Türk oyuncu bulalım. 3 Türk, 8 yabancı çok kafa karıştırıyor. Araştırıyoruz, bir oyuncu alacağız. Kim olacağıyla ilgili net bir kararımız yok."

Kural ne diyor?
Salih Uçan ihraç edildikten sonra Teixeira oyundan çıkarken, yerine yabancı futbolcu girebilirdi.

KURAL: "Kulüpler 14 yabancı tescil ettirerek A Takım ile müsabaka listesinde bulundurabilir. Bu futbolculardan en fazla 8'i aynı anda sahada olabilir."

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