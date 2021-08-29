BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,86
ALTIN 487,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aşı karşıtı imam açığa alındı! Denizli Müftüsü'nden açıklama geldi

Aşı karşıtı imam açığa alındı! Denizli Müftüsü'nden açıklama geldi

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde vatandaşlara haram olduğunu iddia ederek aşı yaptırmamaları için çağrı yaptığı öne sürülen imam, açığa alındı.

Abone ol

Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde görevli cami imamı Ö.T.'nin cemaate ve mahalleliye aşının haram olduğunu ve olmamalarını söylediği iddia edildi. Virüse inanmadığını söylediği öne sürülen imam, başlatılan soruşturma kapsamında Çameli Kaymakamlığı'nca açığa alındı.

Konu hakkında açıklama yapan Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, kendisinin ve ailesinin de 3'üncü doz aşıların yaptırdıklarını belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizde aşı uygulamasının başladığı tarihten itibaren vaaz ve hutbelerin sonunda halkımızı aşı yaptırmalarının hem dini hem de vatandaşlık görevi olduğu konusunda bilgilendiriyoruz. Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından başlatılan aşı seferberliğine tüm din görevlilerimizin katılarak cami cemaatinin de katılım sağlaması konusunda gerekli duyuru ve teşvikin yapılması hususunu dile getiriyoruz."

İlgili Haberler
Ankara'da aşı karşıtı diş hekimine 5 ay meslekten men
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye'de ucuz sıfır otomobiller! En ucuz 48 araç belli oldu işte güncel otomobil listesi
Foto Galeri Türkiye'de ucuz sıfır otomobiller! En ucuz 48 araç belli oldu işte güncel otomobil listesi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da vahşet! Yan yana dizilmiş köpek ölüleri bulundu
Ankara'da vahşet! Yan yana dizilmiş köpek ölüleri bulundu
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Koç Üniversitesi’nde işten çıkarma krizi! Ünlü cerrahtan ‘kovulma’ davası
Koç Üniversitesi’nde işten çıkarma krizi! Ünlü cerrahtan ‘kovulma’ davası
İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi!
İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi!
Kocaeli'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Kocaeli'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Iğdır'da köpeğe çarpmamak için aracıyla manevra yapan sürücü kazada öldü
Iğdır'da köpeğe çarpmamak için aracıyla manevra yapan sürücü kazada öldü
Sergen Yalçın: Dördüncü hakem bizi kandırdı
Sergen Yalçın: Dördüncü hakem bizi kandırdı
Beşiktaşlı Alex Teixeira: Benim golümle galip gelmek çok güzel
Beşiktaşlı Alex Teixeira: Benim golümle galip gelmek çok güzel
Alanyaspor karşısında farklı kazanan Hatayspor 3 puanla tanıştı
Alanyaspor karşısında farklı kazanan Hatayspor 3 puanla tanıştı
Beşiktaş-Fatih Karagümrük Süper Lig maç sonucu: 1-0
Beşiktaş-Fatih Karagümrük Süper Lig maç sonucu: 1-0