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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın temmuz ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verildi.

14 milyar 948 milyon yatırım 
Belge alan projelerin yatırım tutarı 14 milyar 948 milyon 961 bin 316 lira olarak hesaplandı.

Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 19 bin 407 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

69 belge iptal edildi 
Öte yandan sabit yatırım tutarı 682 milyon 757 bin 652 lira olan ve 1884 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 69 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 170 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 856 milyon 148 bin 224 lira, gerçekleşen istihdam da 8 bin 828 oldu.

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