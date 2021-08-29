Taliban'dan Kabil Havalimanı ve Türkiye açıklaması: Henüz çok erken

AFGANİSTAN'da çok kritik öneme sahip Kabil Havalimanı'nın geleceği belirsizliğini koruyor.. Taliban'dan yapılan son dakika açıklamasında; “Kabil Havalimanı’nın idare edilmesinde Türkiye ya da Katar’ın yardımına ihtiyacımız olup olmadığını söylemek için şu an çok erken” ifadeleri kullanıldı.

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Reuters haber ajansına konuşan Batılı güvenlik yetkilileri bir açıklama yaparak havalimanında 1000’den fazla sivilin beklemeye devam ettiğini duyurdu. İsmini açıklamak istemeyen yetkili, “Tahliye operasyonunun tarihi ve zamanı henüz belirlenmedi. Bütün yabancı sivillerin ve risk altındakilerin bugün tahliye edileceğini garanti altına almak istiyoruz. Bu süreç bittikten sonra uçmaya başlayacaklar” dedi.

Taliban: Türkiye için şu an çok erken

Öte yandan Taliban’dan da süreç ile ilgili açıklamalar geldi… Taliban yetkilisi, bünyelerinde mühendis ve tekniker olduğunu ve bu sebeple havalimanı yönetimini kontrol altına almak için hazır olduklarını söyledi. İsmini açıklamayan Taliban yetkilisi Reuters’a, “ABD’liler Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağladıktan sonra son onayı vermeleriyle birlikte havalimanının teslimi bekliyoruz” dedi.

Reuters’a konuşan Taliban sözcüsü ise Türkiye ile ilgili açıklama yaptı… Taliban sözcüsü, “Kabil Havalimanı’nın idare edilmesinde Türkiye ya da Katar’ın yardımına ihtiyacımız olup olmadığını söylemek için şu an çok erken” dedi.

Kabil diken üstünde

Ülkede yaşanan saldırı sonrasında bugün ABD’nin Kabil Büyükelçiliği bir uyarı mesajı yayınladı. Havalimanının belirli bölgelerinde ve özellikle giriş alanında olası bir saldırı gerçekleşebileceği belirtildi.

Biden’ın dün gece yaptığı, “Önümüzdeki 24-36 saat arasında bir saldırı olasılığı var” açıklamasından sonra gelen bu uyarı bölgede endişe yarattı. ABD’nin Kabil Büyükelçiliği, uyarı seviyesini en yüksek seviyeye çıkarırken, bölgedeki vatandaşlarının da bir an önce bölgeden ayrılmasını istedi.