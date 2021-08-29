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Diyanet midyeye haram dedi! Fatih Altaylı'dan fotoğraflı yanıt geldi

Diyanet midyeye haram dedi! Fatih Altaylı'dan fotoğraflı yanıt geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı ‘midye, karides, kalamar, yengeç, ıstakoz haramdır’ fetvası verdi. Tartışmalara katılan Fatih Altaylı, Diyanete verdiği fotoğraflı yanıt gündem oldu.

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Kamuoyunda "midye, karides, kalamar, yengeç, ıstakoz" helal mi haram mı olduğu yönünde tartışmalar büyüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dün ‘midye, karides, kalamar, yengeç, ıstakoz haramdır’ fetvası verirken, tartışmalara katılan Habertürk yazarı Fatih Altaylı olay bir yanıt verdi. 

'Çökmüyoruz çok şükür'

Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Altaylı,"Diyanete yanıtımı bu Fotoğrafla veriyorum. Biscaye körfezinde yakalanmış 6 kiloluk bir ıstakoz ve temizlemekte olduğum kalamar ve karideslerle. Çalıp çırpmıyor kamu malına el uzatmıyor kimsenin hakkına hukukuna çökmüyoruz çok şükür." dedi.

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