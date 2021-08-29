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MHP’lilerle ‘bozkurt’ selamı veren karakol amirine soruşturma

MHP’lilerle ‘bozkurt’ selamı veren karakol amirine soruşturma

MHP’lilerle ‘bozkurt’ selamı veren karakol amirine soruşturma MHP’nin Dilovası İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen, MHP'li vekillerin de katıldığı törene üniformasıyla giden ve ‘bozkurt’ işareti yapan karakol amiri hakkında soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli’nde MHP'nin Dilovası İlçe Başkanlığı görevine Ali Demiray’ın atanması nedeniyle parti binası önünde düzenlenen törene üniformasıyla katılan Dilovası Karakol Amiri Bayram Çelik, MHP’liler ile birlikte ‘bozkurt' işareti yapmış, görüntüler tepki çekmişti. Kocaeli Valiliği, söz konusu emniyet görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bazı basın-yayın organlarında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında, Dilovası ilçesinde bir siyasi partinin etkinliğine, üniformalı bir emniyet görevlisinin katılım sağladığına dair haberler yer almıştır. Konuyla ilgili detaylı inceleme yapılması amacıyla, haberlerde adı geçen emniyet görevlisi hakkında, soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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