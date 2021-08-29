BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,86
ALTIN 487,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bozkurt'ta sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Bozkurt'ta sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Mevlide İçişleri Bakanı Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da katıldı.

Abone ol

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sele kapılarak yaşamanı yitirenler için İçişleri Bakanlığı tarafından Yeni Cami yanında oluşturulan alanda mevlit programı düzenlendi.

Mevlide selde hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Özlem Zengin ve Vedat Demiröz ile vatandaşlar katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kazakistan'a başsağlığı mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kazakistan'a başsağlığı mesajı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Ümit Özdağ’ın partisinde skandal İsim! Nevşin Mengü’nün kardeşi GİK sesi oldu
Ümit Özdağ’ın partisinde skandal İsim! Nevşin Mengü’nün kardeşi GİK sesi oldu
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Tokyo'da çeyrek finalde
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Tokyo'da çeyrek finalde
Diyanet midyeye haram dedi! Fatih Altaylı'dan fotoğraflı yanıt geldi
Diyanet midyeye haram dedi! Fatih Altaylı'dan fotoğraflı yanıt geldi
Yargıtay'dan flaş karar! Her akşam anneye gitmek boşanma sebebi sayıldı
Yargıtay'dan flaş karar! Her akşam anneye gitmek boşanma sebebi sayıldı
Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciden akademisyene taciz: Askere gidersem seni...
Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciden akademisyene taciz: Askere gidersem seni...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya kazanan milli sporcuları kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya kazanan milli sporcuları kutladı
ABD'de çarpıcı araştırma: 162 yıl sonra aynı tehdit! Tüm dünya risk altında
ABD'de çarpıcı araştırma: 162 yıl sonra aynı tehdit! Tüm dünya risk altında