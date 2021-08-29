Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kazakistan'a başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, askeri mühimmat deposundaki patlama nedeniyle Kazakistan'a başsağlığı diledi.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 kişinin yaşamını yitirdiği askeri mühimmat deposundaki patlama nedeniyle Kazakistan'a başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 13 vatandaşını kaybeden Kazakistan'a başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ulusal yas gününde Kazakistan halkının acısını yürekten paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.