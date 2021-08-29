BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,86
ALTIN 487,62
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kazakistan'a başsağlığı mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kazakistan'a başsağlığı mesajı

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, askeri mühimmat deposundaki patlama nedeniyle Kazakistan'a başsağlığı diledi.

Abone ol

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 kişinin yaşamını yitirdiği askeri mühimmat deposundaki patlama nedeniyle Kazakistan'a başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 13 vatandaşını kaybeden Kazakistan'a başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ulusal yas gününde Kazakistan halkının acısını yürekten paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ümit Özdağ’ın partisinde skandal İsim! Nevşin Mengü’nün kardeşi GİK sesi oldu
Ümit Özdağ’ın partisinde skandal İsim! Nevşin Mengü’nün kardeşi GİK sesi oldu
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Yoğun bakıma gelen çoğu korona hastası aşısız! Prof. Dr. Seval İzdeş'den hamile kadınlara 'aşı' önerisi
Yoğun bakıma gelen çoğu korona hastası aşısız! Prof. Dr. Seval İzdeş'den hamile kadınlara 'aşı' önerisi
Diyanet midyeye haram dedi! Fatih Altaylı'dan fotoğraflı yanıt geldi
Diyanet midyeye haram dedi! Fatih Altaylı'dan fotoğraflı yanıt geldi
Taliban'dan Kabil Havalimanı ve Türkiye açıklaması: Henüz çok erken
Taliban'dan Kabil Havalimanı ve Türkiye açıklaması: Henüz çok erken
Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciden akademisyene taciz: Askere gidersem seni...
Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciden akademisyene taciz: Askere gidersem seni...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya kazanan milli sporcuları kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya kazanan milli sporcuları kutladı
ABD'de çarpıcı araştırma: 162 yıl sonra aynı tehdit! Tüm dünya risk altında
ABD'de çarpıcı araştırma: 162 yıl sonra aynı tehdit! Tüm dünya risk altında
Morutan'ın forma numarası belli oldu
Morutan'ın forma numarası belli oldu