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Öğretmen aşı yaptırmadı, öğrencilerinin yarısına korona bulaştırdı

Öğretmen aşı yaptırmadı, öğrencilerinin yarısına korona bulaştırdı

Okulların açılmasına bir hafta kala korkutan bir haber geldi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı normale dönme hazırlığı içerisindeki ABD'de aşı olmanın ne kadar kilit bir önemi olduğunu gözler önüne seren bir olay yaşandı.

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Türkiye ile birlikte birçok ülkede yüz yüze eğitime geri dönüş süreci başlarken, ABD’de aşı olmanın okullarda ne kadar büyük bir önemi olduğunu gözler önüne seren bir olay yaşandı. ABD Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nde (CDC) görevli bilim insanları California’da aşı olmayan bir ilkokul öğretmenin hastalığı 26 kişiye bulaştırdığı tespit edildi.

Öğretmen sınıfta maskesizdi

Sınıf nüfusunun yarısını hasta eden öğretmenin Covid-19’un Delta varyantını öğrencilerine bulaştırdığı açıklanırken, “Öğretmen semptomlar göstermesine rağmen iki gün boyunca okula gitti. Bu süre zarfında sınıfta maskesiz yazı okudu” ifadesi kullanıldı.

8 veliye de bulaştırdı

Marin’de Mayıs ayının başında yaşanan olayı inceleyen uzmanlar, öğretmenin okulda aşı olmayan iki öğretmenden biri olduğunun da altını çizdi. Yetkililer, “Sınıftaki öğrencilerin yarısına, başka sınıflardaki 6 öğrenciye ve sınıftaki 8 veliye hastalık bulaştırıldı. Toplamda bir öğretmen 26 kişiye hastalık bulaştırdı.

Öğretmene en yakın olanlar en çok hastalananlar oldu

Sınıfın oturma planını inceleyen CDC uzmanları, “Sınıfta öğretmene en yakın olanlar en çok hastalananlar arasında oldu” denildi. CDC Direktörü Rochelle Walensky de, “Kanıtlar bize aşı olmasına onay çıkan çocukların ve yetişkinlerin aşı olmasının, öğrenci, öğretmen, çalışanlar ve ziyaretçilerin maske takmasının, havalandırma sisteminin iyi çalışmasının, sosyal mesafeye uyulmasının ve düzenli test yapılmasının önemi gözler önüne serildi. Bunlar gibi katmanlı korunma stratejileri bunun önemini kanıtlıyor” dedi.

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