BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,86
ALTIN 487,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Olay yeri Antalya! Seraya çalışmaya giden Resmiye, otomobilin çarpmasıyla öldü

Olay yeri Antalya! Seraya çalışmaya giden Resmiye, otomobilin çarpmasıyla öldü

ANTALYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 3 çocuk annesi yaya Resmiye Engel'e (34) çarptı. Seraya giderken otomobilin çarptığı Engel, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Abone ol

Kaza, Aksu ilçesi Kurşunlu Şelalesi yakınlarında dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. M.İ.(40) idaresindeki 01 L 5688 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, yolun karşısında yürüyerek seraya çalışmaya giden Resmiye Engel'e çarptı. Engel, olay yerinde yaşamını yitirirken, takla atıp hurdaya dönen araçtaki sürücü M.İ. de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi yapılan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü M.İ., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. M.İ.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Resmiye Engel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından eşi İsmail Engel ve yakınları tarafından morgdan alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Saymaz'ın o sözleri olay oldu! 'Utanmaz kadın, rezil kadın...'
İsmail Saymaz'ın o sözleri olay oldu! 'Utanmaz kadın, rezil kadın...'
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor
OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor
CHP'li Ağbaba: Asgari ücretlinin maaşının 5'te biri çocuğunun okul araç ve gereçlerine gitmektedir
CHP'li Ağbaba: Asgari ücretlinin maaşının 5'te biri çocuğunun okul araç ve gereçlerine gitmektedir
İslam Memiş tarih ve rakam verdi! Altın fiyatları fırlayacak gram altın 600 lira olur!
İslam Memiş tarih ve rakam verdi! Altın fiyatları fırlayacak gram altın 600 lira olur!
Atatürk olmasaydı ne olurdu ? İlber Ortaylı yanıt verdi
Atatürk olmasaydı ne olurdu ? İlber Ortaylı yanıt verdi
İran Taliban'ı ''ticari'' olarak tanıyan ilk ülke oldu
İran Taliban'ı ''ticari'' olarak tanıyan ilk ülke oldu
Hulusi Akar ve komutanlar Yunanistan sınırında! 'Boş hayaller peşide koşmayın'
Hulusi Akar ve komutanlar Yunanistan sınırında! 'Boş hayaller peşide koşmayın'
Kocaeli'de fındık toplarken yılan ısırdı, hastanelik oldu
Kocaeli'de fındık toplarken yılan ısırdı, hastanelik oldu
MHP’lilerle ‘bozkurt’ selamı veren karakol amirine soruşturma
MHP’lilerle ‘bozkurt’ selamı veren karakol amirine soruşturma