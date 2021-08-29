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İzmir'de yangın! 2 tarihi ev kullanılamaz hale geldi

İzmir'de yangın! 2 tarihi ev kullanılamaz hale geldi

İZMİR'in Bergama ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 200 yıllık 2 ev zarar gördü. Yangının havai fişek nedeniyle çıktığı iddia edildi.

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Ulu Camii Mahallesi İttihat ve Terakki Caddesi'ndeki İsmail Çetiner ve Hasbi Uysal'a ait tarihi evlerde akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evler kullanılamaz hale geldi.

Yaklaşık 200 yıllık olduğu öğrenilen evlerde çıkan yangın nedeniyle Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi.

Yangının havai fişek nedeniyle çıktığı iddiası

Ev sahiplerinden İsmail Çetiner, AA muhabirine, bölgede akşam saatlerinde sokak düğünü yapıldığını, düğünde atılan havai fişeklerin yangına neden olduğunu söyledi.

Hava sıcak olduğu için evin önünde oturduklarını anlatan Çetiner, "Bir anda gürültü ile birlikte gökyüzünden yere ateş parçaları düştü. Yan komşumuz evin çatısının tutuştuğunu söyledi. Hemen itfaiyeye haber verdik. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ama evimiz eşyalarımızla birlikte küle döndü." dedi.

Kullanılamaz hale gelen diğer evin sahibi Hasbi Uysal ise yangın sırasında düğünde olduklarını kaydederek, "Haberi alınca hemen eve geldik. Evin her yeri yanıyordu. Sonrasında itfaiye geldi. Yaklaşık 3-4 saat sonra ekipler yangını söndürdü. Mahalledeki düğünde havai fişekler atılmış. Evimiz yandı hiçbir şey kalmadı. Yapacak bir şey yok." diye konuştu.

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