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Kayseri'de dağda kaybolan genç kız 7 saat sonra bakın nerede bulundu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de dağda kaybolan genç kız 7 saat sonra bakın nerede bulundu

KAYSERİ’de hayvanlarını otlatmak için gittiği dağda kaybolan B.N.O. (17) adlı kız, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 7 saat süren çalışmasıyla bulundu.

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Yahyalı ilçesi Derebağ Mahallesi'nde yaşayan B.N.O., hayvanlarını otlatmak için dün saat 17.00 sıralarında dağa çıktı. B.N.O’dan, 6 saat geçtiği halde haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve AFAD ekipleri, B.N.O’nun bulunması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kaşka mevkisinde çok sayıda kişiyle arama yapan ekipler, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından B.N.O’ya ulaştı. B.NO., sağlık ekiplerince ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan B.N.O., hastanedeki muayenesinin ardından taburcu edildi. B.N.O’nun yolunu karıştırdığı için kaybolduğunu söylediği öğrenildi.

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