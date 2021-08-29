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Merakı dükkan açtırttı! Kocaeli'de görenler şaştı kaldı: İzin verseler eve gitmem

Merakı dükkan açtırttı! Kocaeli'de görenler şaştı kaldı: İzin verseler eve gitmem

Çok küçük yaşlarda jetonlara merak salan 56 yaşındaki Arif Sami Göksün, 40 yılda biriktirdikleri görenleri şaşırttı.

Merakı dükkan açtırttı! Kocaeli'de görenler şaştı kaldı: İzin verseler eve gitmem

Kocaeli'de yaşayan antikacı Arif Sami Göksün, küçük yaşlardan itibaren jeton biriktirmeye başladı. 40 yılda, 400'ü aşkın jeton biriktiren Göksün, daha sonra antika eşyalara da merak saldı.

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Merakı dükkan açtırttı! Kocaeli'de görenler şaştı kaldı: İzin verseler eve gitmem

Evinde jeton ve antika ürünlerinin çoğalması ile işi ticarete döken Göksün, biriktirdiği parçaları muhafaza etmek amacıyla dükkan açmaya karar verdi.

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Merakı dükkan açtırttı! Kocaeli'de görenler şaştı kaldı: İzin verseler eve gitmem

56 yaşındaki Göksün, yıllardır emek vererek biriktirdiği jeton ve antika eşyaları, açtığı dükkanda görücüye çıkarıyor.

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Merakı dükkan açtırttı! Kocaeli'de görenler şaştı kaldı: İzin verseler eve gitmem

40 senedir antika işi ile uğraştığını söyleyen Arif Sami Göksün, "Çocukluktan gelen bir merakla jeton biriktirmeye başladım ve bu merak zamanla antika ürünlere de geçti" dedi. 

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