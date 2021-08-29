Merakı dükkan açtırttı! Kocaeli'de görenler şaştı kaldı: İzin verseler eve gitmem
Çok küçük yaşlarda jetonlara merak salan 56 yaşındaki Arif Sami Göksün, 40 yılda biriktirdikleri görenleri şaşırttı.
Kocaeli'de yaşayan antikacı Arif Sami Göksün, küçük yaşlardan itibaren jeton biriktirmeye başladı. 40 yılda, 400'ü aşkın jeton biriktiren Göksün, daha sonra antika eşyalara da merak saldı.
Evinde jeton ve antika ürünlerinin çoğalması ile işi ticarete döken Göksün, biriktirdiği parçaları muhafaza etmek amacıyla dükkan açmaya karar verdi.
56 yaşındaki Göksün, yıllardır emek vererek biriktirdiği jeton ve antika eşyaları, açtığı dükkanda görücüye çıkarıyor.
40 senedir antika işi ile uğraştığını söyleyen Arif Sami Göksün, "Çocukluktan gelen bir merakla jeton biriktirmeye başladım ve bu merak zamanla antika ürünlere de geçti" dedi.