BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,86
ALTIN 487,62
HABER /  SPOR

Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 30'a yükseldi

Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 30'a yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 7'ye yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 30 yaptı.

Abone ol

Tokyo 2020'nin beşinci gününde okçuluk makaralı yay karışık takımda Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Daha önce masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Recep Çiftçi, Zeynep Çelik ve halterde Besra Duman, bronz madalya almıştı.

Japonya'da bir gümüş, 6 bronz madalyaya ulaşan Türkiye, oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la elde etti.

Türkiye'nin şu ana dek paralimpik oyunları tarihinde aldığı 6 altın, 7 gümüş ve 17 bronz madalyanın dağılımı şöyle:

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de dağda kaybolan genç kız 7 saat sonra bakın nerede bulundu
Kayseri'de dağda kaybolan genç kız 7 saat sonra bakın nerede bulundu
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Kocaeli'de feci kaza! Kaza yapıp ters yöne döndü: Trafik kilitlendi
Kocaeli'de feci kaza! Kaza yapıp ters yöne döndü: Trafik kilitlendi
Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşları ile görüştü
Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşları ile görüştü
Talep arttı Diyarbakır'da yetiştirilecek usta bulunamıyor: Kolay para için koşan çok
Talep arttı Diyarbakır'da yetiştirilecek usta bulunamıyor: Kolay para için koşan çok
Rusya: Taliban, Türkiye'ye devretmek için araştırma yapıyor
Rusya: Taliban, Türkiye'ye devretmek için araştırma yapıyor
Antalya'da iş kurmak isterken hayatının şokunu yaşadı: Aklı anlama yeteneği kıt bir adamsın
Antalya'da iş kurmak isterken hayatının şokunu yaşadı: Aklı anlama yeteneği kıt bir adamsın
Antalya'dan kahreden haber! SMA hastası Uğur Kanat hayatını kaybetti
Antalya'dan kahreden haber! SMA hastası Uğur Kanat hayatını kaybetti
Denizli'de düğün ertesi hastaneye gidince olanlar oldu! Mahalle kabusu yaşadı
Denizli'de düğün ertesi hastaneye gidince olanlar oldu! Mahalle kabusu yaşadı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderin sözlerine sert tepki! 'Geri dönün' demişti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderin sözlerine sert tepki! 'Geri dönün' demişti