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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in korona virüs tedavisi gören ağabeyi Şedi Böcek hayatını kaybetti.

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Turizm ve taşımacılık sektöründe çalışan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şedi Böcek (63), iki hafta önce korona virüs teşhisiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.  Şadi Böcek'in eşi ve oğlu tedavinin ardından taburcu edildi ancak kendisi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Üç çocuk babası olan Şadi Böcek'ten bugün acı haber geldi.

Ağabeyini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek acı haberi sosyal medya hesabından, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek'i Covid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize baş sağlığı diliyorum" ifadeleri ile duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 109 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenmiş ve sağlığına kavuşmuştu.
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