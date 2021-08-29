Emekliye zam memura fark! Kim, ne kadar alacak?

2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirliyor. 6 aylık enflasyon oranına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkı da bu oranla birlikte belirlendi. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranları yüzde 3+ 5.45 olarak gerçekleşti.