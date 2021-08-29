Emekliye zam memura fark! Kim, ne kadar alacak?
Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacakları Temmuz zammı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.45 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3 +5.45 oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı ödenecek.
Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını duyurdu, milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakam açıklanmış oldu.
Buna göre 6 aylık endeks değişimi yüzde 8.45 olarak hesaplandı. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış oldu. İşte Faruk Erdem'in yazısında yer verdiği detaylar:
Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor.
2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirliyor. 6 aylık enflasyon oranına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkı da bu oranla birlikte belirlendi. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranları yüzde 3+ 5.45 olarak gerçekleşti.