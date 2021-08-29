O memurlar da 3600 ek gösterge alacak! Polis, öğretmen, hemşire vi imamlardan sonra...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 yıl önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için 3600 ek gösterge sözü vermişti. Şimdi şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler ve daire başkanları da 3600 ek göstergeden faydalanacak.

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4 milyona yakın memuru ve 2 milyona yakın memur emeklisini doğrudan ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona ermiş ve 3600 ek gösterge gündeme gelmişti. TBMM'nin açılmasıyla gündeme gelmesi beklenen 3600 ek göstergede kapsam genişliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge için polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisinin yararlanacağı söylemişti.

Kimler 3600 ek gösterge kapsamına girecek?

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in aktardığına göre şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayacak. Söz konusu yapılan çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine Maliye Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak çalışacak.

Lise mezunları da 3600 ek göstergeden yararlanacak

Çalışmalar sırasında göz önüne alınacak konulardan birisi de ek gösterge artışının kapsamı olacak. Daha önce sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma yapılmıştı. Şimdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirilecek. Statüye göre artış yapılırsa lise mezunları da yararlanacak.

Emekliler 3600 ek göstergeden faydalanacak mı?

Ayrıca ek gösterge artışının sadece mevcut memurları mı yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileceği de yine çalışma gündeminde olacak. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

Emekli ikramiyeleri ve maaşları ciddi oranda ortacak

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı maaş miktarı aynı olmuyor.