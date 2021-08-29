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Kabil Havalimanı yakınında yeni patlama! ABD Başkanı Biden saat verip 'olacak' demişti

Kabil Havalimanı yakınında yeni patlama! ABD Başkanı Biden saat verip 'olacak' demişti

AFGANİSTAN'ın başkenti Kabilde havalimanı yakınlarında patlama sesi duyuldu. Biden, dünkü basın toplantısında "24 ila 36 saat içerisinde yeni bir saldırı bekliyoruz" demişti.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de 170 kişinin yaşamını yitirdiği patlamalarla ilgili ABD Başkanı Biden dün, "24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı bekliyoruz" dedi. O sözlerden kısa süre sonra Kabilde havalimanı yakınlarında patlama sesi duyuldu.

Kabil'de bulanan Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy, patlamaya, havaalanı yakınlarındaki bir evin yakınına düşen top mermisinin neden olduğunun açıklandığını duyurdu.

Bu beklenen büyük patlama değil

Mehmet Akif Ersoy, "Bu patlama beklenen büyük patlama değil. Kabil için yüksek risk devam ediyor. Tahliyeler bitmek üzere. Kabil’den ilk uçuşun önümüzdeki günlerde İslamabad’a gerçekleşeceği değerlendiriliyor." bilgisini paylaştı.

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