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Sivas'ta kuraklık alarmı: 64 kilometrelik Kılıçkaya Barajı çöle döndü

İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta kuraklık alarmı: 64 kilometrelik Kılıçkaya Barajı çöle döndü

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı'nda suların çekilmesiyle yaşanan kuraklık gözler önüne serildi.

Sivas'ta kuraklık alarmı: 64 kilometrelik Kılıçkaya Barajı çöle döndü

Sivas’ın Suşehri ilçesine 64 kilometrekare alana sahip Kılıçkaya Barajı yaşanan kuraklık nedeniyle adeta çöle döndü.

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Sivas'ta kuraklık alarmı: 64 kilometrelik Kılıçkaya Barajı çöle döndü

Bir zamanlar denizi andıran gölden geriye, barajı oluşturan Kelkit çayının yatağı kaldı. Baraj sularının altında kalan geniş alan, yürünebilir hale geldi. 

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Sivas'ta kuraklık alarmı: 64 kilometrelik Kılıçkaya Barajı çöle döndü

İlkbaharda sularla kaplı olan arazide bu günlerde çobanlar hayvanlarını gezdiriyor.

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Sivas'ta kuraklık alarmı: 64 kilometrelik Kılıçkaya Barajı çöle döndü

Bölgede çobanlık yapan Ahmet Murat, yaşanan kuraklığın kendilerini tedirgin ettiğini söyleyerek, “Buraların hepsi suydu eskiden. İnekleri burada sulattırıyordum. Şimdi baraj geri çekildiği için mecburen inekleri barajın ortasında sulatıyorum." dedi. 

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