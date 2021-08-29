Sivas'ta kuraklık alarmı: 64 kilometrelik Kılıçkaya Barajı çöle döndü

Bölgede çobanlık yapan Ahmet Murat, yaşanan kuraklığın kendilerini tedirgin ettiğini söyleyerek, “Buraların hepsi suydu eskiden. İnekleri burada sulattırıyordum. Şimdi baraj geri çekildiği için mecburen inekleri barajın ortasında sulatıyorum." dedi.