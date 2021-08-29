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Çanakkale Boğazı'nda kontrol sırasında talihsiz olay: Gemi tankına düşen görevli öldü

Çanakkale Boğazı'nda kontrol sırasında talihsiz olay: Gemi tankına düşen görevli öldü

ÇANAKKALE Boğazı’nda geçiş sırası bekleyen geminin tankını kontrol ettiği sırada düşen enspektör (kalite kontrol görevlisi) hayatını kaybetti.

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Hindistan'ın New Magnalore Limanı'ndan, İstanbul’da bulunan Tuzla Tersanesi’ne giden Liberya bayraklı 244 metre boyundaki ‘Aries Sun’ isimli tanker, Bozcaada açıklarında Çanakkale Boğazı geçişi beklediği sırada tank temizliği gerçekleştirildi.

Temizlenen tankı kontrol için aşağıya inen şirket enspektörü Singh Girish Kailash (50), henüz belirlenemeyen nedenle tankın içinde düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden enspektörün cesedi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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