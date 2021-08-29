Filenin Sultanları, Çekya'yı mağlup etti Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Gruptan 5'te 5 ile namağlup çıkan Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çek Cumhuriyeti ile karşılaştı. A Milli Voleybol Takımımız, Çekya karşısına Ebrar, Zehra, Hande, Eda Erdem, Cansu, Tuğba 6'lısı ile çıktı.

Bulgaristan'ın Filibe şekrindeki Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya milliler etkili başladı. Hande Baladın, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt smaçlarıyla skor yükünü çeken isimler oldu.

Rakibine nefes aldırmayan Filenin Sultanları ilk seti 25-13 kazandı. Set ise 24 dakika sürdü. İkinci sete Çekya iyi başladı ve bir ara 6-1 öne geçti. İlerleyen sayılarda toparlanan milliler farkı 1'e indirse de seti 25-22 kaybetti. İkinci set 28 dakika sürdü.

Üçüncü sette A Milli Voleybol Takımımız oyun üstünlüğünü kabul ettirdi. Hande Baladın smaçlarıyla, Tuğba Şenoğlu ise servisleriyle takımımızda ön plana çıktı. 20 dakika süren seti Filenin Sultanları 25-14 kazandı ve setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü seti baştan sona üstün götüren Filenin Sultanları, seti 25-13 maçı 3-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.