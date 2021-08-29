Türkiye 29 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 286 bin 425 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 93 milyon 4 bin 856'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Ağustos 2021 Pazar günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 11 bin 396 oldu.

Bakan Koca'dan uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısına dair görseli paylaşarak "Yeni vaka sayımız 17.332. “Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.” demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak!" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN KORONAVİRÜS VERİLERİ:

ÖNCEKİ GÜNÜN VERİLERİ: