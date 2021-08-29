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Fatih Terim: Kasımpaşa maçı kazanabilirdi

Fatih Terim: Kasımpaşa maçı kazanabilirdi

Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından konuştu. Terim, 'Rakibimiz kazanabilirdi, bizden daha fazla pozisyona girdiler. Oyunun buraya gelmemesi lazım' diye konuştu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in açıklamaları;

Zinde olduğumuz, yorgun düşmediğimiz ana kadarki durumda 2-0 çok azdı, 4-0 veya 5-0'a gidebilirdi ama olmadı. Olmadığı gibi, 45+2. dakikada da bize yakışmayan bir gol yedik. İlk yarı bana göre Galatasaray çok da iyi oynadı. Özellikle 15 ile 45 arası. Maalesef kötü de bir gol yedik. Her geçen dakikanın aleyhimize olacağı bir gerçekti atletik olarak. Bu arada klasik hatalarımızdan birini yapıp yine gol yedik.

"Rakibimiz kazanabilirdi, bizden daha fazla pozisyona girdiler. Oyunun buraya gelmemesi lazım. İlk yarıdaki o oyunun, pozisyonların, net şekilde golle sonuçlanması lazım ki rahat edesiniz."

"Geçen seneden beri..."
"Çıkarken kaybettiğimiz bir topla gol yedik ve puan kaybettik. Kaybedebilirdik de. Öne geçiyorsunuz, Galatasaray 3 puanı almalıydı. Geçen seneden beri oyunu koparacak golü atamıyoruz.

Cicaldau neden çıktı?
"Alexandur Cicaldau hücum için en önemli kontağımız. Blok arası önemli silahımız. Midesinde rahatsızlık hissetti. 'İyiyim' dedi ama çıktı, kötü hissettiğini söyledi. Bu da talihsizlik. Kazanmamız lazımdı. Kasımpaşa'yı tebrik ederim, kazanabilirlerdi de."

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