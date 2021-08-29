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Denizli'de gelin koronavirüs pozitif çıkınca 22 kişi karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Denizli'de gelin koronavirüs pozitif çıkınca 22 kişi karantinaya alındı

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, Halise Nurselin S. ve Muhammet S.'nin düğün merasimi sonrası gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Damat ve gelinle yakın temaslı olan 22 kişi karantinaya alındı.

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Çameli ilçesinde yaşayan Halise Nurselin ve Muhammet S., geçtiğimiz 22 Ağustos'ta Kolak Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde yapılan düğünle evlendi.

Nurselin S. dünya evine girdikten bir gün sonra boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle Çameli Devlet Hastanesi'ne gitti. Geline burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekipleri, mahallede çalışma başlattı.

Damat Muhammet S. ve düğüne katılan 22 kişi karantinaya alındı. Çameli Kaymakamlığı tarafından düğüne katılan ve temaslı olan kişilerin, filyasyon ekiplerine başvurulması istendi.

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