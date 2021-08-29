Altay-Fenerbahçe Süper Lig maç sonucu: 0-2

Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Altay'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti. Sarı-Lacivertlilerin golleri 51'de Ferdi Kadıoğlu, 55'te Enner Valencia'dan geldi.Abone ol
33. dakikada rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerini de geçtikten sonra ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
36. dakikada Pinares'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında Teisserand'ın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Kappel'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
43. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed'in attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
İki takımın gelecek hafta maçları
Puan kayıpsız yoluna devam eden Fenerbahçe, gelecek hafta Sivasspor'u Kadıköy'de konuk edecek. 6 puanda kalan İzmir ekibi Altay ise Konyaspor deplasmanına çıkacak.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü, golsüz tamamlandı.
48. dakikada sol kanattan Sosa'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Luiz Gustavo'nun kafa vuruşunda, kaleci Lis son anda topu kornere uzaklaştırdı.
51. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta Cebrail'den kaptığı topla ceza sahasına doğru yönelen Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanı dışından attığı sert şutta, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1
55. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi'nin yerden içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Valencia, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 0-2
90+4. dakikada Eren Erdoğan'ın ceza sahasından attığı sert şutta top direğe çarpıp auta gitti.
Müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.