Yine yüreğimiz dağlandı: 1 şehit

Suriye'de yaralanarak Ankara'ya getirilen ve GATA'da tedavi gören Uzman Çavuş İsmail Şebelek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

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SURİYE'de 20 gün önce sınır ötesi operasyonda başından ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan Trabzonlu Uzman Çavuş İsmail Şebelek hayatını kaybederek şehit düştü.

Suriye'de sınır ötesi operasyonda görev yapan Trabzon Arsinli Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 20 gün önce hain terör saldırısı sonucunda başından ağır yaralanmıştı.

İlk müdahalesi sınır ötesinde yapılan ve ardından Türkiye'ye getirilerek 20 gündür Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Uzman Çavuş Şebelek hayatını kaybederek şehit düştü.

Trabzon'a şehit ateşi düştü

Şehidin acı haberi Trabzon'un Arsin ilçesi Fındıklı mahallesinde yaşayan ailesine bildirildi.

Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek, yarın Arsin Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Bakanlıktan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, şehit için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın yazılı açıklamasında “Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2021 tarihinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.