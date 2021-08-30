Rıdvan Dilmen: Galatasaray tarihinde olmamıştır

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa - Galatasaray maçını yorumladı.

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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in Kasımpaşa karşısındaki oyuncu tercihlerini de değerlendirdi.

"Şampiyonluk adayı mı, bence..."

Galatasaray'ın U 21 tecrübeliler takımı olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Böyle büyük bir kulüp için büyük bir risktir. Galatasaray taraftarının sabırlı olması gerekir. Gelecek için ümitlenilmesi gereken bir sezon. Şampiyonluk adayı mı, bence adayı." dedi.

"Galatasaray tarihinde olmamıştır"

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında 2-0 öndeyken 2-2 berabere kalmasını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Fatih Terim'in sıfır hatası var. Galatasaray, tarihinde hiçbir zaman bu kadar yaş ortalaması düşük bir 11'le sahada olmamıştır" dedi.